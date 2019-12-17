Онищенко назвал языческой застольную традицию россиян

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал застольную традицию россиян чокаться языческой. Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде», комментируя данные ученых из Брайтонского университета в Великобритании о самых опасных спиртных напитках.

По словам Онищенко, любой алкоголь вреден. «Вообще не надо пить», — подчеркнул врач.

«Да просто морсу себе налейте и не чокайтесь. <...> Это ритуалы вульгарных язычников, которые не принадлежат никакой ветви — ни древнегреческой, ни древнерусской, а просто так», — заявил врач. В качестве альтернативы алкоголю за праздничным столом Онищенко порекомендовал выбрать любой сок — «начиная от томатного, заканчивая экзотическими ягодами».

«Не вздумайте встречать где-нибудь в каком-нибудь ресторане, где поют пошлые песни, напиваются, хватают друг друга за те части анатомии, до которых в обычной жизни не принято дотрагиваться», — заключил Онищенко, посоветовав встречать Новый год в кругу семьи и на трезвую голову.

Ранее ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски назвал херес и портвейн самыми опасными алкогольными напитками. Сосабовски пояснил, что эти два напитка отличаются быстрой всасываемостью и сравнительно высоким содержанием этанола — около 20 процентов. По словам специалиста, опасными также являются виски и другие крепкие напитки, поскольку они приводят к сильному опьянению.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!