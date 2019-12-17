Полтора миллиона человек поучаствуют в новогодних гуляньях в Подмосковье

Около 1,5 миллиона человек могут принят участие в торжествах по случаю Нового года на подмосковных площадках, сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин. Его цитирует РИАМО во вторник, 17 декабря.

«В каждом парке будут проходить праздничные мероприятия. У нас все территории готовы, в некоторых муниципалитетах это будут центральные площади, зоны отдыха», — рассказал он.

В Подмосковье в период новогодних каникул установят более полторы тысячи елок, всего в области будут работать 430 праздничных площадок.

Также в текущем сезоне по поручению губернатора Андрея Воробьева реализуется туристический проект «Зима в Подмосковье», в рамках которого все желающие могут посетить исторические места региона. Проект также подразумевает праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории Подмосковья.