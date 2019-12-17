Названо самое желанное в мире место для путешествий

Компания Google опубликовала список самых желаемых в мире мест для путешествий, проанализировав поисковые запросы пользователей за 2019 год. Полные результаты исследования «Год в поиске 2019» опубликованы на странице Google Trends.

Так, первую строчку в рейтинге заняло островное государство Мальдивы, а сразу за ним последовала Япония и остров Бора-Бора во Французской Полинезии. В списке топ-5 также оказались город Лас-Вегас и столица Мексики Мехико.

Кроме того, в рейтинг вошли штат Аляска, Новый Орлеан, штат Калифорния, Нью-Йорк и Коста-Рика.

Ранее в декабре эксперты сервиса Aviasales опросили пользователей с целью выяснить, в какие страны они хотели бы поехать, но отказывают себе в этом из-за дороговизны направления. Так стало известно, что каждый четвертый российский путешественник (25 процентов) мечтает побывать в Японии, но не может себе этого позволить.

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