В российском регионе одобрили разработку калийного месторождения

Наблюдательный совет ВЭБ.РФ одобрил сделку синдицированного финансирования проекта «Акрона» по освоению Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Капитальные затраты проекта составят 2,6 миллиарда долларов. Требуемый объем заемного финансирования составит 1,450 миллиарда рублей. При разработке месторождения планируется создать экспортно ориентированное производство с годовым объемом извлечения 7,5 миллиона тонн руды в год. Проект планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году, а выход на проектную мощность — в 2026-м.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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