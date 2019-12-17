Россия
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Кремль допустил передачу Франции останков близкого друга Наполеона
Невеста приказала подружкам прийти невзрачными на свадьбу и была осмеяна
Кремль понадеялся на изменение политики Украины в отношении российских СМИ
Российского полицейского арестовали за похищение и удержание в рабстве человека
Российский спортсмен задумался о смене гражданства из-за санкций WADA
Депутата Госдумы раскритиковали за слова о малоимущих
Ветеран Великой Отечественной отсудила квартиру у дочери и зятя
Назван способ кражи персональных данных россиян
Стали известны масштабы ущерба «Адмиралу Кузнецову» после пожара
Раскрыта тайна исчезновения воды на Марсе
Новости партнеров

Российские врачи пожаловались Путину на дефицит лекарств и массовые увольнения

Перейти в «Мою Ленту»

Врачи детской клинической больницы Уфы пожаловались президенту Владимиру Путину на своего главврача, под руководством которого в медучреждении началась разруха: образовался дефицит лекарств, начались массовые увольнения, не хватает медсестер. Об этом медики написали в анонимном письме главе государства, сообщает «Коммерсантъ».

В документе указаны проблемы с поставками медикаментов. В клинике часто используют дженерики вместо оригинальных препаратов, но даже они не всегда есть. Авторы текста подчеркнули, что экстренные пациенты по несколько дней лежат без лечения и ждут закупки нужных лекарств, а медицинских перчаток иногда не бывает неделями.

В жалобе сказано, что в июле в больнице прошла проверка Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, перед которой руководство закупило препараты и расходные материалы. Проверяющим сказали, что они постоянно имеются в учреждении, но спустя два дня многое из купленного закончилось. В сентября были израсходованы последние запасы миорелаксантов и наркотических анальгетиков. Хирургические операции приходилось переносить на неопределенный срок, а маленькие пациенты в реанимации не получали обезболивающих.

Медики также рассказали о претензиях к оплате труда. Они отметили, что «не видят денег» и зависят от стимулирующих выплат, которые назначаются начальством. Также в клинике наблюдается нехватка среднего медперсонала, при этом у главврача Рустэма Ахметшина 12 заместителей.

Из-за «наплевательского отношения» руководства к сотрудникам за последний год уволились 76 работников больницы. Авторы письма указали, что Ахметшин общается с подчиненными как с крепостными. По распоряжению администрации из ординаторских и сестринских убрали диваны и кресла, и во время ночного дежурства незанятому персоналу негде спать.

В 2017 году врачи этой клинической больницы уже обращались к Путину, после чего были уволены заместитель главврача по хирургии и заведующий отделением анестезиологии и реанимации. Четверо авторов жалобы были вынуждены уволиться.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Врачи пожаловались на нехватку обезболивающих для детей
Росгвардию уличили в закупке лекарства с вызывающим у мужчин бесплодие веществом
Описаны последствия приема российских и импортных лекарств
Другие материалы рубрики
Россия00:02Сегодня

«Ватники никуда не делись»

«Катафалк», «Я/Мы» и «нулевая зарплата»: как россияне описывали свою жизнь в 2019 году
12:43Сегодня

Кремль понадеялся на изменение политики Украины в отношении российских СМИ

12:37Сегодня

Депутата Госдумы раскритиковали за слова о малоимущих

12:34Сегодня

Кремль допустил передачу Франции останков близкого друга Наполеона

Россия00:05Сегодня

«Ноги стали ломаться. Мне запретили даже стоять»

Дашу спасет срочная операция на позвоночнике. Ей нужна ваша помощь!
12:25Сегодня

Стали известны масштабы ущерба «Адмиралу Кузнецову» после пожара

12:02Сегодня

Назван разрыв между мужчинами и женщинами в России

11:17Сегодня

Стало известно о состоянии изъятых от отца-насильника детей под Гатчиной

Россия00:0416 декабря

«Женщины стали писать, что я не мужик»

Каково быть в России отцом в декрете
11:05Сегодня

В Минобороны отреагировали на пропажу взрывчатых веществ с оборонного завода

10:25Сегодня

Россияне стали чаще жаловаться на коллекторов

10:02Сегодня

Названы самые частые причины попадания российских детей в детские дома

Россия
Кремль понадеялся на изменение политики Украины в отношении российских СМИ
«Ватники никуда не делись»
«Катафалк», «Я/Мы» и «нулевая зарплата»: как россияне описывали свою жизнь в 2019 году
Депутата Госдумы раскритиковали за слова о малоимущих
«Ноги стали ломаться. Мне запретили даже стоять»
Дашу спасет срочная операция на позвоночнике. Ей нужна ваша помощь!
Кремль допустил передачу Франции останков близкого друга Наполеона
«Эмоции зашкаливают!»
 
Российские врачи пожаловались Путину на дефицит лекарств и массовые увольнения
Все материалы
Мир
США заметили «небезопасные маневры» российского корабля у берегов Флориды
Ким за Кимом
Вожди правят Северной Кореей даже после смерти. Их боятся и почитают уже 80 лет
Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни
A Sri Lankan Buddhist monk shouts slogans outside the Indian High Commission to Sri Lanka during a protest in Colombo March 20, 2013. Buddhist monks protested since Tuesday against two separate attacks on Sri Lankan Buddhist monks who were in Chennai for education visits, and demanded the Indian government to take action on these attacks, according to the demonstrators. REUTERS/Dinuka Liyanawatte (SRI LANKA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST RELIGION) - GM1E93K18HZ01Пробуддились
Буддисты взялись за оружие и громят мечети. За что они возненавидели мусульман?
Трамп объяснил поездку Джулиани на Украину любовью к своей стране
«Их сети раскинулись по всей стране»
Армянские и чеченские преступные группировки делят Германию. Немцы не могут им помешать
Британия опубликует доклад о «российском вмешательстве» в 2020 году
Все материалы
Бывший СССР
Украину назвали страной для игроманов и наркоманов
Капитан Акула против педофилов
Бывший советский офицер раскрыл растлителей детей в правительстве Латвии. Но виновные избежали суда
Уволенный консул-антисемит вернулся в МИД Украины
«Ни жалости, ни пощады»
Как эстонская полиция помогла нацистам превратить страну в концлагерь и уничтожить всех евреев
Украинский министр опроверг отставку из-за низкой зарплаты и вспомнил пословицу
Протестующие в Грузии переносят знак, отмечающий границу Южной ОсетииРазбирают по кускам
Страны бывшего СССР предъявляют права на российские территории. На каком основании?
Украину обвинили в новой попытке искажения коммюнике «нормандского саммита»
Все материалы
Экономика
Банки решили ударить по будущему российской нефти
Егор ГайдарШоковый терапевт
Кто привел Россию к капитализму и кого страна винит во всех бедах?
Богатейший человек планеты назвал главные книги 2019 года
Добрались
В российских регионах отремонтируют и построят тысячи мостов. Они обойдутся в триллион рублей
Мат на работе назвали причиной успеха
Копейка рубль бережет
Как ФЦК помогает бизнесу экономить миллионы и заботиться о людях
Россия увеличила вложения в американские облигации
Все материалы
Силовые структуры
Российский пенсионер устроил засаду на балконе и открыл стрельбу из «Сайги»
Илья СимонияНепрощенный
Главный враг криминальных королей России вернул себе титул вора. Преступный мир ждут перемены
Главный киллер России бесплатно выполнил заказ прокурора на убийство
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Сотрудники ФСБ изъяли у лидера преступной группы компоненты взрывного устройства
Дмитрий ЗахарченкоВыжали все сроки
Главарь самой мощной банды 90-х, полковник-миллиардер и Кокорин с Мамаевым: кто сел и вышел в 2019-м
Полицейские застрелили порезавшего мать буйного россиянина
Все материалы
Наука и техника
С российского оборонного завода пропали тонны взрывчатых веществ
Снежное побоище
Как северный народ сражался за свою родину против Сталина и дорого заплатил за свободу
Названа польза острого перца для продления жизни
Потратили впустую
Провал Кодзимы, возвращение Вина Дизеля и благодарность Цою: объявлены главные игры года
Назван идеальный смартфон 2020 года
From left: U.S. Navy Vice Admiral William H. P. Blandy (1890 - 1954), his wife, and Rear Admiral Frank J. Lowry (1888 - 1955) cut a cake made in the shape of a mushroom cloud formed by the explosion of an atom bomb at a reception for Operation Crossroads, a U.S. program that tests nuclear weapons, Washington, D.C., November 6, 1946. (Photo by Stock Montage/Getty Images)Секс, радиация, рок-н-ролл
Как американцы полюбили ядерную бомбу и превратили ее в культ
Boeing приостановит выпуск аварийной модели
Все материалы
Спорт
Российский спортсмен задумался о смене гражданства из-за санкций WADA
Алина Загитова«Все, что можно, я выиграла»
Загитова ушла из спорта, потому что не хочет соревноваться. Но обещала вернуться
Против российских спортсменов открыли новые дела о допинге
Наших бьют
Российские клубы провалились в еврокубках. Такого не было почти 20 лет
Китай «удалил» чемпиона мира по футболу из-за слов о лагерях для мусульман
«Мы — самая опозорившаяся страна в истории спорта»
WADA не пощадило Россию. Спортсмены снова остались без флага и гимна
Пост Ягудина в поддержку Тарасовой оскорбил болельщиков
Все материалы
Культура
Пригожин отреагировал на слова о «жалком» концерте пережившего инсульт Носкова
Без Сарика в голове
Андреасян годами снимает провальное кино. Почему государство дает миллионы на его фильмы?
Маколей Калкин создал ловушку в стиле фильма «Один дома»
«Я подумал, что это какая-то ошибка»
Что заставляет детей подавать в суд на своих родителей?
Российский мультфильм попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Цвет женщины
Как британский фотограф покорил мир и размыл грань между коммерцией и искусством
Российский фильм вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Все материалы
Интернет и СМИ
Парень притворился девушкой в Tinder и продавал за деньги интимные фото
«Я просто плакал. Я ждал смерти сына»
Сквозь насилие, боль и страдания: выдающиеся истории со всего мира глазами очевидцев
Телеканал убрал из эфира рекламу с целующимися девушками после шквала критики
«Нельзя верить даже своим глазам»
 
Парень выгнал девушку из дома за променад в нижнем белье перед родителями
«Анархия и безумие просто зашкаливали»
 
«Оптическая иллюзия года» заставила пользователей сети помучиться
Все материалы
Ценности
Ирина Шейк в металлическом корсете попала на обложку журнала
Раздутая красота
Зачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы
Невеста приказала подружкам прийти невзрачными на свадьбу и была осмеяна
БейонсеБлиже к коже
Человечество изобрело перчатки для работы и войны. И сделало из них сексуальный фетиш
Дочь бывшего владельца «Формулы-1» обокрали на 50 миллионов фунтов
Модные всадники
Пасти коров и сражаться с койотами: как одежда для фермеров покорила весь мир
Пользователи сети раскритиковали «уродливое» помолвочное кольцо Кэти Перри
Все материалы
Путешествия
Пассажир бизнес-класса уступил место пенсионерке из эконома и исполнил ее мечту
Великая матерая земля
200 лет назад русские открыли Антарктиду. Почему в Америке до сих пор сомневаются в этом?
Москвичам посулили пятилетний шенген
«Здесь нет законов»
Россиянин очутился в закрытой от всего мира африканской деревне. Чужакам сюда просто так не попасть
Названо самое желанное в мире место для путешествий
Гуляш, бани и руины
Чем живет Будапешт и что там делать российскому туристу?
Опубликованы фотографии обновленного интерьера «Сапсана»
Все материалы
Из жизни
Совет победителя лотереи сделал мужчину миллионером
«Сияя сами, мы помогаем другим»
Выбрана новая «Мисс мира». Кто она и как хочет помочь женщинам?
Молниеносная реакция четырехлетнего мальчика спасла жизнь его младшей сестре
Джек Роланд Мерфи«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин»
Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
Мусорщики перерыли 30 тонн отходов ради обручальных колец незнакомцев
Зозибини ТунциВышла во всей красе
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и как она живет
Женщина узнала о беременности за девять дней до родов
Все материалы
Тест-драйв Changan CS35Plus
Еще один китайский кроссовер проверяет живучесть наших стереотипов
Автомобили Юрия Лужкова
От Москвича до кабриолета за миллион долларов
Классика легкосплавных дисков
15 вариантов колес, которые добавляют машинам 100500 пунктов красоты
Первый тест купе-кроссовера Mercedes-Benz GLE Coupe
По праву ли новый Mercedes-AMG GLE 53 Coupe носит шильдик AMG?
АвтоВАЗ оснастил Lada 4x4 боковой подушкой безопасности
Новая Kia Optima получила полный привод
Porsche Macan GTS получил прибавку к мощности
Все материалы
Дом
Ветеран Великой Отечественной отсудила квартиру у дочери и зятя
Гнут свою линию
Где искать лучшие здания 2019 года: от Гарварда до Якутска
Названа стоимость жилья в русской Кремниевой долине
Здесь был Юра
Самые яркие проекты эпохи Лужкова: от Петра I до «Яйца»
В Москве подешевели новые квартиры
Некрасиво получилось
Чем живет самый неблагополучный район Москвы
Украинцы скупили жилье на главном курорте России
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Роструд назвал способ сделать 31 декабря выходным
Россияне захотели больше отдыхать. Власти объяснили, как этого добиться
Россиянкам разрешат быстрее тратить маткапитал
Россиянам захотели запретить сжигать непереработанный мусор
Перенесшим инфаркты и инсульты россиянам начнут выдавать бесплатные лекарства
Все материалы