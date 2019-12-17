Путин поговорил с Макроном по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Так, Путин выразил признательность Макрону за хорошую организацию саммита в «нормандском формате» и подчеркнул необходимость последовательного осуществления согласованных шагов, в том числе правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами. «Лидеры дали позитивную оценку достигнутым договоренностям, которые идут в русле имплементации минского "Комплекса мер"», — добавили в пресс-службе президента России.

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Кроме того, стороны обсудили вопрос транзита российского газа в Европу через украинскую территорию и ситуацию в Сирии. Лидеры России и Франции отметили важность борьбы с терроризмом и продвижения межсирийского политического процесса.

Также в ходе разговора были рассмотрены и актуальные вопросы двусторонних отношений.

Первый за три года саммит в «нормандском формате» состоялся в Париже 9 декабря. По итогам переговоров было принято итоговое коммюнике, в котором в числе прочих пунктов утверждается приверженность сторон минским соглашениям 2015 года. Отдельно состоялась встреча президентов России и Украины.

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