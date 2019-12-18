Посетитель разбился на катке на Красной площади в Москве и умер

В Москве умер 20-летний молодой человек, который упал во время катания на катке на Красной площади. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в оперативных службах.

По словам собеседника агентства, 9 декабря в больницу доставили молодого человека. У него диагностировали тяжелые травмы головы и внутричерепное кровоизлияние. Он умер 17 декабря.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

В ночь на 1 января в Парке Горького в Москве обрушился мост с людьми — деревянный пешеходный переход через каток. Пять человек получили ушибы различной степени тяжести, трое из них находились в тяжелом состоянии. Погибших нет. Мэр Сергей Собянин поручил уволить директора парка.

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