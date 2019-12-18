Минобороны решит проблему российского аэропорта

Проблему первой взлетно-посадочной полосы новосибирского аэропорта Толмачево собирается решить Министерство обороны России. По данным газеты «Коммерсантъ», ведомство выделит четыре миллиарда рублей на строительство новой полосы, а другая, изношенная, полоса будет использоваться как рулежная дорожка.

Источники издания в аэропортовой отрасли сообщили, что этот вопрос согласовали министр обороны Сергей Шойгу и глава Минтранса Евгений Дитрих. Отмечается, что первая взлетно-посадочная полоса используется и для гражданских, и для военных нужд. Однако сейчас полоса сильно изношена, поэтому на нее уже не садятся тяжелые грузовые самолеты, и в лучшем случае ее хватит на несколько лет, добавил собеседник газеты.

«Минобороны может справиться за два строительных сезона с начала работ», — сказал источник «Коммерсанта».

Одновременно со строительством новой полосы будут созданы рулежные дорожки. Средства — около четырех миллиардов рублей — выделит Минтранс. Помимо рулежный дорожек, аэропорту необходимы новые перроны. Ориентировочно они обойдутся в шесть-восемь миллиардов рублей, пишет газета.

Минобороны и Минтранс воздержались от комментариев.

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