В Сибири появится «куст» из аэропортов

Президент России Владимир Путин поручил начать реализацию проекта по созданию «куста» из сибирских аэропортов. Его слова приводятся на сайте Кремля.

«Эти идеи [по созданию сибирского "куста" аэропортов] пора реализовывать, — отметил глава государства. — Поэтому нужно к этим бумагам "ноги приделать", как у нас по-простому говорят. Нужно прямо сейчас начать практическую конкретную работу в правительстве», — сказал Путин на встрече с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым.

Новосибирск, согласно планам, должен стать одним из элементов «куста» наряду с Омском, Красноярском, Кемерово и Иркутском. По словам главы государства, проект требует модернизации терминалов и взлетно-посадочных полос и распределения потоков грузовых и пассажирских перевозок.

В ответ Травников рассказал, что правительство Новосибирской области уже разработало проект транспортной стратегии и представило его властям на региональном и федеральном уровнях. Также чиновник привел статистку, согласно которой в прошлом году новосибирский аэропорт Толмачево установил собственный рекорд, обслужив более пяти миллионов пассажиров. В среднесрочной перспективе оператор — компания «Новапорт» — собирается удвоить этот показатель.

5 марта Путин, выступая на съезде российских транспортников, говорил о необходимости расширения региональной маршрутной сети. Одним из основных направлений, по его словам, должна стать Сибирь.

В ходе послания Федеральному собранию 1 марта президент заявил, что через шесть лет половина региональных рейсов будет совершаться напрямую, без пересадок в Москве.

В мае 2017 года тогдашний министр транспорта Максим Соколов рассказывал, что развитие региональной авиации станет одним из приоритетных направлений будущей федеральной целевой программы, которая охватит период с 2020 по 2030 годы.

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