Российские пограничники задержали пять японских судов

Российские пограничники задержали пять японских рыболовецких судов для проведения досмотра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, суда сопроводили для досмотра к Курильским островам. Подробности задержания не уточняются.

Случившееся прокомментировали в правительстве Японии. Генеральный секретарь кабмина Есихидэ Суга назвал задержание судов неприемлемым и потребовал немедленно вернуть их на родину вместе с командами. Российской стороне было направлено соответствующее представление.

Суда добавил, что власти выясняют информацию о ложных записях о размерах улова, из-за чего, предположительно, и были задержаны рыбаки.

По данным местных СМИ, на борту задержанных шхун находятся 24 человека, они занимались промыслом осьминога. Суда принадлежат кооперативам из порта Немуро на острове Хоккайдо.

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