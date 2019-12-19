Российская пенсионерка готовила по рецепту из сети и устроила взрыв

В Москве 65-летняя пенсионерка устроила взрыв во время приготовления домашней наливки по рецепту из интернета. Об этом Агентству «Москва» рассказали в столичном Департаменте здравоохранения.

Женщина, действуя по инструкции, начала заливать спирт в кипящий на плите фруктовый сироп. От высокой температуры спирт испарился и его облако окутало кастрюлю. Достигнув газовой горелки, опасная смесь взорвалась.

У пенсионерки диагностировали ожог головы, лица, шеи, туловища, левой руки — всего 32 процента поверхности тела. При этом в половине ран отказалась травмирована не только кожа, но и подкожная клетчатка и даже и мышечные ткани.

Врачи ожогового центра городской клинической больницы имени Ф. Иноземцева оказали пострадавшей необходимую помощь.

В Депздраве отметили, что подобные случаи не единичны. Так, незадолго до этого инцидента еще один мужчина получил тяжелый ожог при точно таких же обстоятельствах.

В 2017 году МЧС предложило убрать газовые плиты в квартирах жильцов, которые входят в так называемую группу риска: это в первую очередь граждане, допустившие нарушение норм и правил пользования газовым оборудованием, те, кто регулярно не оплачивает «коммуналку», а также люди, ведущие асоциальный образ жизни, одинокие инвалиды и многодетные и малообеспеченные семьи с детьми. Таким образом ведомство хотело бороться со снижением числа взрывов домов из-за утечек бытового газа.

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