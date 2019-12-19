Доллару предсказали умеренное падение

Сразу несколько зарубежных инвестиционных банков выпустили прогнозы, в которых предсказали умеренное ослабление курса доллара в 2020 году, пишет Financial Times.

Издание ссылается на прогнозы аналитиков Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon, Citigroup, а также инвестиционной компании BlackRock. Все они называют в качестве причин умеренного падения курса американской валюты снижение опасений относительно темпов глобального экономического роста, интерес инвесторов к рискованным активам, а также действия Федеральной резервной системы США, которая, вероятно, продолжит удерживать ставки на нынешнем уровне или опускать их еще ниже.

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Консенсус-прогноз, составленный на основании мнения аналитиков, предусматривает курс евро на уровне 1,16 доллара к концу следующего года против нынешних 1,1 доллара.

При этом сотрудники инвестбанка JPMorgan Chase отмечают, что глобальная экономика в 2020 году может столкнуться с трудностями из-за замедления роста в США. Другие страны не смогут заменить Соединенные Штаты в роли мирового лидера. Однако аналитики этой организации также предсказывают небольшое ослабление доллара — до 1,14 к евро к концу следующего года.

Среди привлекательных в будущем валют они называют канадский и новозеландский доллары, а также фунт стерлингов.

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