52-летний мужчина рассказал о своем одиночестве и прославился

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Житель английского графства Кент рассказал, что чувствует себя одиноким, так как у него нет друзей за пределами работы, и прославился. Видеопризнание он опубликовал в своем аккаунте на платформе LinkedIn.

52-летний владелец маркетингового агентства RedSprout Марк Гейсфорд (Mark Gaisford) признался, что мужчинам среднего возраста трудно найти новых друзей.

Дети Гейсфорда — 23-летний Джек (Jack) и 20-летняя Джемма (Jemma) — выросли и уже не живут с родителями, а его жена работает по выходным. Марку не хватает социальной жизни, единственный круг его общения — это сослуживцы.

По словам владельца маркетингового агентства, на работе он чувствует себя самым общительным в команде. Однако в пятницу вечером его двадцатилетние сотрудники идут в паб, а он сидит дома один.

Близких друзей у Гейсфорда нет, так как он не учился в университете и переехал из своего родного графства Суррей к семье жены. Пока его дети росли, он был занят их воспитанием и не страдал от недостатка друзей.

Пользователи LinkedIn откликнулись на видео. Оно собрало 15 тысяч просмотров и сотни комментариев. Подписчики британца признались, что сталкиваются с аналогичными проблемами.

В итоге Гейсфорд устроил встречу в пабе для мужчин своего возраста, которые хотели бы найти друзей. Он надеется, что продолжит общаться с пришедшими на нее людьми.

Ранее сообщалось, что в Японии добровольный затворник около месяца не хоронил тело умершего отца. На суде он объяснил, что не мог вызвать скорую помощь, так как боялся, что тело заберут, и тогда он останется совсем один.

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