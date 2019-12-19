Появились данные о состоянии Горбачева

Бывший президент СССР Михаил Горбачев, который в четверг, 19 декабря, попал в больницу, рассказал о своем состоянии и отметил, что уже идет на поправку. Об этом сообщает Telegram-канал издания RT.

«Мое лечение завершается», — сказал он.

Ранее в четверг в СМИ появились сообщения о том, что Горбачев находится в медучреждении. Позже бывший советский лидер это подтвердил, уточнив, что у него воспаление легких.

В предыдущий раз данные о плохом самочувствии последнего советского лидера появлялись в августе. По словам главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, Горбачев якобы последние полгода постоянно находился в больнице из-за накопившихся болезней. Позже в пресс-службе Горбачева опровергли эту информацию.

Пятый генсек ЦК КПСС и единственный в истории СССР президент находился у власти с 1985 года до распада Союза в 1991-м.

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