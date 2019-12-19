России рекомендовали активно изымать незаконное богатство чиновников

Россия должна расширить перечень активов чиновников, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство. Такую рекомендацию дала Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По существующим правилам в пользу государства конфискуют недвижимость, транспорт и ценные бумаги, если не удается подтвердить, что они приобретены законно. Под действие закона не подпадают наличные и деньги со счетов в банках, драгоценности и активы в иностранных трастах.

FATF указала, что у чиновников конфискуют необоснованное богатство лишь в случаях значительных расхождений между официально задекларированными доходами и расходами, Так, за 2017 год было конфисковано 8,8 миллиарда рублей необъясненного богатства.

14 июня сообщалось, что Минюст разрабатывает механизм, который позволит изымать у госслужащих средства с банковских счетов, происхождение которых они не могут подтвердить.

В конце прошлого года Минтруд разрешил чиновникам не указывать в справке о доходах криптовалюты, что по оценке Национального антикоррупционного комитета создало новую лазейку для дачи взяток.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



