Россиянин разбился на катке на Красной площади

Пожилой житель Щелковского района Подмосковья упал на катке на Красной площади и разбил голову, сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, инцидент произошел в 17:00 в среду, 18 декабря. 68-летний россиянин катался на коньках и упал на лед. Ему на помощь пришли фельдшеры стационарного медпункта, работающего на катке. Пострадавшему поставили предварительный диагноз — сотрясение головного мозга, и отправили в НИИ Склифосовского, где врачи подтвердили диагноз. Пенсионера госпитализировали на несколько дней, его состояние оценивается как удовлетворительное.

17 декабря в московской больнице умер 20-летний юноша, упавший на этом же катке на Красной площади. Он получил тяжелые травмы головы, произошло внутричерепное кровоизлияние.

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