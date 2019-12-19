В Хабаровском крае появится залоговый фонд для поддержки малого бизнеса

В Хабаровском крае местные власти создают залоговый фонд для поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Это соответствует целям нацпроекта по развитию МСП в России, пишет ТАСС со ссылкой на министра инвестиционного развития и предпринимательства региона Марину Костину.

«Залоговый фонд создается как инструмент поддержки субъектов малого [и среднего] предпринимательства при получении ими финансовых ресурсов как в кредитных организациях, так и в других организациях, которые предоставляют им или помогают привлекать денежные средства для реализации своих бизнес-проектов», — сказала она.

Предполагается, что фонд поможет субъектам малого и среднего бизнеса реализовать их проекты.

Россия в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса поставила перед собой задачу увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

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