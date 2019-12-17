Ярославская лизинговая компания выдаст 1,7 миллиарда рублей к концу года

Региональная лизинговая компания Ярославской области до конца 2019 года может достигнуть показателя в 1,7 миллиарда рублей по оказанной малому бизнесу лизинговой поддержке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местное правительство.

Власти региона сообщили, что в первом полугодии 2020 года ожидается достижение показателя в два миллиарда рублей. Они также сообщили, что из-за растущего потока обращений во втором квартале будущего года ожидает докапитализация имеющихся средств Региональной лизинговой компании.

Россия в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса поставила перед собой задачу увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года.

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