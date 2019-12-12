В Удмуртии откроют первый государственный промпарк

Первый государственный промышленный парк откроется в Удмуртии в 2020 году. Об этом министр промышленности и торговли региона Виктор Лашкарев сказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда-Ижевск».

В 2020 году планируется открыть еще один частный промпарк в Воткинске. На данный момент в республике уже существует пять таких объектов.

В апреле 2019 года глава региона Александр Бречалов отмечал, что Удмуртия находится в числе отстающих по развитию кластеров и промышленных парков.

Кроме того, ранее стало известно, что до конца 2019 года республика в рамках нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства в России должна получить 298 миллионов рублей на строительство промпарков.

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