Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

Информация о том, что пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей, не соответствует действительности. Об этом заявил РИА Новости президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов.

По его словам, крейсер не получил критических повреждений, так как оборудование, которое находилось в отсеке, где произошло возгорание, было демонтировано в ходе капитального ремонта.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей. При этом отмечалось, что стоимость корабля такого класса оценивается лишь немногим больше. По данным издания, в результате пожара была повреждена конструкция авианосца и сгоревшее ремонтное оборудование. Военные и гражданские специалисты получили травмы.

Пожар на «Адмирале Кузнецове» произошел 12 декабря, его удалось потушить спустя сутки. Сообщалось, что возгорание началось после того, как во время ремонтных работ горячая сварочная окалина провалилась по кабель-каналу, попав на ветошь и опилки, пропитанные горючим. В результате два человека погибли, еще 14 пострадали.

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