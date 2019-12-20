В парламенте Великобритании проголосовали за Brexit

Палата общин британского парламента одобрила законопроект о выходе Великобритании из состава Евросоюза. Об этом сообщает The Independent.

За документ по Brexit проголосовало 358 парламентариев, против — 234. Если в ближайшие недели законопроект будет согласован обеими палатами и подписан королевой Елизаветой II, Великобритания покинет Евросоюз в установленный срок — до 31 января 2020 года. Прошлый премьер-министр Тереза Мэй терпела неудачу три раза: парламентарии голосовали против Brexit.

The Independent отмечает, что лейбористы уже выступают с жесткой критикой премьер-министра Бориса Джонсона. По их словам, он не предусмотрел защиту прав работников и детей-беженцев, а сам премьер характеризуется «необузданной властью».

13 декабря Борис Джонсон победил на выборах и стал старым новым премьер-министром, а Консервативная партия заняла большинство мест в парламенте.

Британия должна была выйти из ЕС 29 марта, но парламент несколько раз отклонял предложение премьера Терезы Мэй по условиям соглашения о выходе. Лондон получил от Брюсселя отсрочку до 12 апреля, а затем до 31 октября. Стороны должны были разработать взаимоприемлемый договор, который позволит сгладить последствия Brexit.

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