Новым премьером Британии стал старый премьер

Королева Великобритании Елизавета II поручила главе Консервативной партии Борису Джонсону формирование нового правительства на фоне убедительной победы консерваторов на выборах. Об этом сообщает The Guardian.

Голоса еще не подсчитаны до конца, но уже ясно, что новым премьером окажется старый — Джонсон, ранее занимавший пост премьер-министра, на этот раз значительно упрочил позиции своих сторонников. На момент публикации они имели 43,6 процента голосов — это 364 парламентских кресла из 650.

Их главные оппоненты, партия лейбористов, показали на этих выборах худший результат с 1931 года: они заняли всего 203 места и уступили консерваторам ряд округов, жители которых десятилетиями голосовали за их партию. Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что уйдет с поста главы партии и не будет руководить ей к следующим выборам.

Известно также об относительном успехе шотландских националистов: они смогли получить на 13 позиций больше по сравнению с прошлыми выборами, теперь в парламенте будет заседать 48 представителей «Шотландской национальной партии».

Всеобщие досрочные выборы в нижнюю палату парламента Великобритании, инициированные Джонсоном, прошли 12 декабря. За проведение нового голосования выступило большинство парламентариев. Эти выборы во многом решат судьбу выхода страны из Евросоюза. Британский премьер планирует завершить Brexit до конца января 2020 года.

19 октября парламент Великобритании проголосовал за то, чтобы запросить у Евросоюза новую отсрочку по Brexit. При этом Джонсон заявил, что не собирается откладывать выход из ЕС, запланированный на 31 октября.

Британия должна была выйти из ЕС 29 марта, но парламент несколько раз отклонял предложение тогдашнего премьера Терезы Мэй по условиям соглашения о выходе. Лондон получил от Брюсселя отсрочку до 12 апреля, а затем до 31 октября. Стороны должны были разработать взаимоприемлемый договор, который позволит сгладить последствия Brexit.

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