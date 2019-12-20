Стрелок с Лубянки оказался бывшим бизнесменом

Евгений Манюров, который, по предварительным данным, устроил стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, пытался заниматься бизнесом. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщает «Интерфакс».

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По данным агентства, в 2014 году Манюров стал индивидуальным предпринимателем (ИП): он занялся оказанием услуг в области права и консультировал по вопросам коммерческой деятельности и управления. Все госпошлины, связанные с работой ИП, Манюров оплачивал исправно и вовремя. Тем не менее, позже он решил перестать заниматься бизнесом и лично подал заявление о закрытии ИП в межрайонную инспекцию налоговой службы №5 в Подольске.

Ранее 20 декабря сообщалось, что состояние сотрудника ФСБ Константина Однолеткова, пострадавшего во время стрельбы на Лубянке, улучшилось, его жизни ничего не угрожает.

Вечером 19 декабря 39-летний Евгений Манюров открыл стрельбу на Лубянке, в результате чего погиб один человек. Еще пять, в том числе и Однолетков, получили ранения. Константина ранили в грудь, он был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского. Мотивы стрелка остаются неизвестными.

Вся галерея «Стрельба на Лубянке» Продолжить Фото: Евгений Биятов / РИА Новости 1 /11

Сотрудники правоохранительных органов нашли в доме подозреваемого арсенал с оружием. По словам его матери, он увлекался практической стрельбой и долгое время работал на охранных предприятиях, однако уволился несколько месяцев назад. У мужчины не было семьи и друзей. Отец Манюрова рассказал, что в последнее время стал замечать «восточный акцент» у сына и высказал предположение о его зомбировании.

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