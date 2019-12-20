Россиянам дали советы по выбору красной икры. Рекомендациями поделилась эксперт Роскачества Наталья Петроченкова в беседе с радио Sputnik.

По ее словам, при выборе красной икры необходимо обратить внимание на упаковку и маркировку. Эксперт отметила, что следует внимательно осмотреть банку на наличие внешних повреждений. «Банка ни в коем случае не должна быть вздутой. Такую банку иначе называют "бомбаж", и это — верный признак наличия в икре недопустимых видов микробов», — сказала Петроченкова.

Отмечается, что лучше икру приобретать в стеклянной таре или на развес, поскольку так сложнее спрятать некачественный продукт. Петроченкова добавила, что икринки должны быть целыми, одинакового цвета и размера.

Также эксперт подчеркнула, что заморозка не влияет на качество продукта, но только в том случае, если она была сделана единожды.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники Россельхознадзора сожгли 4,5 тонны красной икры. При проверке оказалось, что на продукте отсутствует маркировка производителя. Кроме того, владельцы не предоставили ветеринарные сертификаты, которые могли бы прояснить происхождение икры. В ведомстве заключили, что эта партия некачественная и потенциально опасна для употребления, в связи с чем было принято решение ее уничтожить.

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