Российские ученые помолодели

Доля ученых в возрасте до 39 лет от числа всех исследователей в России по итогам 2018 года составила 43,9 процента. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой на данные Росстата.

Как отмечается, доля молодых ученых растет в стране с 2010 года. Так, в 2010-м этот показатель составил 35,5 процента, в 2016-м — 43,3 процента, а в 2017-м вырос до 43,9 процента и сохранился на этом же уровне в 2018-м.

Кроме того, согласно статистике, в России наблюдается и рост числа ученых-женщин — их доля от общего числа молодых ученых выросла с 14,4 процента в 2010 году до 16,5 процента в 2018-м.

Уточняется, что в расчете учитывались только штатные сотрудники, без ученых, привлеченных по договору или совместительству.

Увеличение доли молодых ученых до 50,1 процента является одной из задач нацпроекта «Наука», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Всего на его реализацию до 2024 года планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!