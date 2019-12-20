Корпорация МСП поддержала стартап по производству биогаза из отходов

Компании «ЭнергоПарк», реализующей стартап-проект по созданию биогазовой станции на территории Очистных сооружений предприятия «Водоканал» в поселке Ворошнево Курской области, выдана гарантия Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорацией МСП) для получения кредитной линии на сумму 250 миллионов рублей в МСП Банке. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе корпорации.

Финансирование будет предоставлено на 7 лет по льготной ставке 8,5 процента годовых в рамках Программы субсидирования кредитования субъектов МСП. Общая стоимость проекта оценивается на сумму 370 миллионов рублей.

Комплекс состоит из двух технологических линий мощностью 10 800 кубических метров биогаза каждая. Станция будет генерировать из сырья тепловую и электрическую энергию в объеме до 2 314 киловатт и 2 126 киловатт-часов соответственно. Первая очередь биогазовой станции будет способна переработать до 1 200 тонн отходов (иловый осадок и птичий помет) в сутки и производить дополнительно из продуктов переработки биогумус и минеральные удобрения.

«Создание высокотехнологичного производства позволит успешно решить вопросы повышения эффективности обращения с отходами в регионе, снизить показатели загрязнённости воздуха, оздоровить прилегающие водные объекты. Реализация энергии и продуктов переработки заказчикам обеспечит дальнейшее эффективное расширение высокотехнологичного производства и улучшение экологической обстановки в регионе», — отметил генеральный директор компании «Энергопарк» Евгений Леонов. Запуск комплекса промышленную эксплуатацию намечен на второй квартал 2020 года.

Гарантийная поддержка Корпорации МСП в размере 8,05 миллиарда рублей, предоставленная с 2017 года субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим стартап-проекты, позволила компаниям привлечь кредитные ресурсы на общую сумму 14,6 миллиарда рублей.

