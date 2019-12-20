В ЛНР решили восстановить путь в Россию

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) планируют восстановить железнодорожное сообщение с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, о конкретной дате говорить пока рано, потому что железнодорожные пути в Россию сильно пострадали во время боевых действий и требуют восстановления.

«Мало того, что это вопрос экономического характера, но, безусловно, это еще и вопрос политического характера. Поезд Луганск — Москва в ближайшей перспективе будет пущен, он обязательно будет», — заявил он.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о возможности восстановления прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится уже пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, которые провозгласили независимость от Киева после свершившегося в стране государственного переворота. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины.

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