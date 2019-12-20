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Лукашенко отказался пить на Новый год

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как он собирается провести новогодние праздники. Видео с ответом белорусского лидера опубликовал канал LIFE SHOT в Telegram.

По словам Лукашенко, Новый год он встретит дома, в Белоруссии. При этом глава государства отказался пить алкогольные напитки во время торжества. «Но не потому, что я непьющий», — пояснил глава государства. По его словам, за все продолжительное время его президентства во время праздничных каникул он придерживается железного правила: «Не пить, не есть, быть на посту».

Президент Белоруссии отмечает, что непредвиденные обстоятельства и вопросы возникают в те моменты, когда все беспечны. В связи с этим президент должен оставаться собранным, держать подобные ситуации в поле своего зрения, а при необходимости подключаться к их решению.

В конце августа Лукашенко заявил, что белорусская водка лучше и полезнее русской. «Когда покушали — рюмочку можете выпить, это полезно», — порекомендовал он экс-советнику президента США по нацбезопасности Джону Болтону.

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