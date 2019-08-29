Белорусскую водку возвысили над русской и назвали полезной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил советнику президента США по нацбезопасности Джону Болтону бутылку белорусской водки «Президент», заявив, что она лучше аналогичного напитка из России. Об этом сообщает ТАСС.

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Лукашенко преподнес гостю бутылку водки из родниковой воды, и утвердительно ответил на вопрос Болтона, является ли она «лучше, чем русская». Президент уточнил, что в стране производится ограниченное количество такой водки, и она расходится на подарки главам государств. «Когда покушали — рюмочку можете выпить, это полезно», — порекомендовал он.

В октябре 2018 года Лукашенко вспомнил, как обсуждал алкоголь с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, Путин был удивлен, что в России продается так много алкогольной продукции из Белоруссии — как оказалось, российские дальнобойщики загружаются в Белоруссии ящиками спиртного и продают его потом у себя на родине. «Потому что в Беларуси нет паленой [водки]. А почему нет? Потому что я когда-то ввел монополию на производство и реализацию спиртного, и мы получили эффект. В России так говорят: если хочешь попробовать нормального спиртного напитка, особенно водку, езжай в Беларусь и купи. И они просто вывозят это», — поведал он.

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