Белорусскую водку возвысили над русской и назвали полезной

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил советнику президента США по нацбезопасности Джону Болтону бутылку белорусской водки «Президент», заявив, что она лучше аналогичного напитка из России. Об этом сообщает ТАСС.

Лукашенко преподнес гостю бутылку водки из родниковой воды, и утвердительно ответил на вопрос Болтона, является ли она «лучше, чем русская». Президент уточнил, что в стране производится ограниченное количество такой водки, и она расходится на подарки главам государств. «Когда покушали — рюмочку можете выпить, это полезно», — порекомендовал он.

В октябре 2018 года Лукашенко вспомнил, как обсуждал алкоголь с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, Путин был удивлен, что в России продается так много алкогольной продукции из Белоруссии — как оказалось, российские дальнобойщики загружаются в Белоруссии ящиками спиртного и продают его потом у себя на родине. «Потому что в Беларуси нет паленой [водки]. А почему нет? Потому что я когда-то ввел монополию на производство и реализацию спиртного, и мы получили эффект. В России так говорят: если хочешь попробовать нормального спиртного напитка, особенно водку, езжай в Беларусь и купи. И они просто вывозят это», — поведал он.

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