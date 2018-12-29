Лукашенко при Путине заговорил о тяжелом бренном мире

Пул N3 / Telegram

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве заявил, что они никогда друг другу надоесть не смогут из-за серьезности стоящих перед ними тем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Потому что есть вопросы, которые надо обсуждать, серьезно поговорить о дальнейшем нашем сосуществовании в этом тяжелом бренном мире, никуда от этого не деться, потому что проблемы надо решать», — сказал белорусский лидер.

Это вторая за неделю встреча Путина и Лукашенко. Первые переговоры с участием лидеров двух стран состоялись 25 декабря. Стороны продолжают обсуждение спорных вопросов, в частности о цене на газ и последствиях налогового маневра в России.

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