Бежавшего в Европу вора в законе Цезаря вернули в Россию

Бежавший от российских правоохранительных органов в Эстонию вор в законе Виктор Жаринов, известный как Цезарь, был пойман и возвращен в Россию. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщает информационное агентство «Прайм Крайм».

Предположительно, 36-летний Жаринов скрылся в Европе после того, как его объявили в розыск по делу о похищении двух жителей Ульяновска, которых он намеревался убедить передать контроль над коммерческими организациями преступной группировке. Кроме того, в отношении Жаринова возбуждено уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии.

Криминальный авторитет был задержан в Таллине и передан российским правоохранительным органам. Его этапируют в Нижний Новгород.

19 декабря сообщалось, что заказчиками убийства в Сухуме (Абхазия) воров в законе Астамура Шамбы, известного в криминальных кругах как Астик, и его ровесника Алхаса Авидзбы (Хасик) могут быть члены сообщества ветеранов грузино-абхазской войны «Абхазский двор».

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