Названы симптомы рака в области головы и шеи

Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра им. Логинова Депздрава Москвы Лилия Яковлева рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» о симптомах возможного развития рака в области головы и шеи.

В числе симптомов, при обнаружении которых стоит посетить врача, Яковлева назвала боли неизвестного происхождения, а также уплотнения и шишки, на которые «годами не обращают внимания». Сигналом о наличии заболевания могут быть образования белого или красного цвета на слизистой полости рта или языка, дискомфорт при глотании, а также беспричинное шатание зубов.

Кроме того, обратить внимание следует на рост и перемену цвета пигментных пятен, а также на внезапное возникновение острого отита, заложенности носа и боли в голове у человека без хронических заболеваний.

Врач подчеркнула, что выздоровление зависит от своевременного обнаружения болезни. В случае ранней диагностики онкологического заболевания успеха в лечении достигают до 84 процентов больных. Однако таким образом выявляется только около трети заболеваний, заключила Яковлева.

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