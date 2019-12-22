Украинский тренер подрался с 11-летними хоккеистами команды соперника

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Тренер юношеской хоккейной команды «Кривбасс» Сергей Брага подрался с 11-летними игроками команды «Морские волки» во время матча чемпионата Украины. Об этом сообщает tsn.ua.

Во время игры между юными спортсменами произошла драка, в которой принял участие и Брага. Тренер применил силу в отношении нескольких представителей команды соперника.

Как уточняет tsn.ua, больше всех от действий Браги пострадал голкипер «Морских волков». После «боксерского приема» тренера, у вратаря подозрение на сотрясение мозга.

В связи с инцидентом «Морские волки» подали заявление в полицию.

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