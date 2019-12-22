Попавший в больницу Горбачев рассказал о своем состоянии

Экс-президент СССР Михаил Горбачев, который попал в больницу с воспалением легких, идет на поправку. Об этом в воскресенье, 22 декабря, он рассказал агентству «Интерфакс».

По словам 88-летнего политика, его общее состояние все еще «желает быть лучшим», но он не падает духом и продолжает работать. Болезнь начинает отступать.

Горбачев также рассказал об итогах уходящего года: о выходе его книги о «раздумьях о судьбах мира» и многочисленных интервью в мировой прессе. Интервью в большинстве своем касались вопросов ядерного разоружения, отметил он.

О госпитализации Горбачева стало известно 19 декабря. Бывший советский лидер заявил, что у него воспаление легких, но состояние уже улучшилось, и лечение завершается.

В предыдущий раз данные о плохом самочувствии Горбачева появлялись в августе. По словам главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, Горбачев якобы последние полгода постоянно находился в больнице из-за накопившихся болезней. В пресс-службе Горбачева опровергли информацию журналиста.

Пятый генсек ЦК КПСС и единственный в истории СССР президент находился у власти с 1985 года до распада Союза в 1991-м.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!