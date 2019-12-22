В Берлине предотвратили теракт на рождественском рынке

Правоохранительные органы Германии, вероятно, предотвратили теракт на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац в центре Берлина. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники в силовых структурах.

Полицейские заметили на рынке двоих подозрительных мужчин. При проверке документов выяснилось, что они являются сирийцами, один из них имел подтвержденные контакты с «Исламским государством» (ИГ, организация запрещена в России), в отношении другого США выдали международный ордер на арест за незаконное обращение с взрывчатыми веществами.

Подозреваемые были задержаны. Также был обнаружен подозрительный предмет, который могли оставить мужчины. Предположительно, это может быть самодельное взрывное устройство.

В спецоперации участвовали более 350 силовиков.

В декабре 2018 года в Германии приговорили к 6,5 годам тюремного заключения выходца из Сирии, который собирался устроить теракт и с этой целью купил компоненты для изготовления бомбы. Он оказался сторонником «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

19 декабря 2016 года террорист Анис Амри угнал грузовик и въехал в толпу людей на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац. Под колесами фуры погибло 11 человек, еще около 50 получили травмы. Преступнику удалось скрыться, позднее он был ликвидирован в Италии.

После того теракта ИГ призвало своих сторонников к терактам на рождественских ярмарках в Европе.

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