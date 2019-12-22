Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пояснил свое заявление о том, что в России могут пройти досрочные выборы президента. Он рассказал «Комсомольской правде», что правительство проваливает послание президента Федеральному собранию.

«Если следующий год будем так же проваливать, приседать. Бедность растет, экономика буксует, а показатели Послания президента не выполняются» — сказал депутат.

По мнению Зюганова, высока вероятность, что экономический кризис превратится в политический.

Ранее первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов заявил, что Зюганов не относится к тем людям, которые решают, будут ли досрочные выборы. «Дума работает достаточно эффективно, и я не вижу оснований для досрочных выборов», — сказал депутат.

Лидер КПРФ 21 декабря предположил, что России возможно проведение досрочных выборов президента. Глава КПРФ отметил, что в последние месяцы зимы планируется организовать «мощный форум и утвердить программу, сформировать правительство национальных интересов и народного доверия».

Последние выборы президента России прошли в марте 2018 года, победу одержал Владимир Путин, набрав 76,69 процента голосов избирателей. Следующие выборы должны пройти в 2024 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!