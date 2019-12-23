Российское кафе отказалось пускать мужчину с обмороженными ногами после закрытия

В Тюмени сотрудники ресторана «Макдоналдс» отказались пускать местного жителя погреться, несмотря на его жалобы на обмороженные ноги. Об этом очевидец Александр Воронов рассказал в сообществе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

По словам Воронова, в ночь на 22 декабря он с друзьями проходил мимо кафе, когда к ним подошел хромающий мужчина и попросил вызвать скорую помощь — он пожаловался, что обморозил ноги и не может идти. В кафе его пустили, но выгнали после закрытия. Воронов просил пустить мужчину хотя бы в тамбур, но ему отказали.

Очевидец рассказал, что менеджер Александр сослался на инструкцию, по которой в заведение нельзя никого пускать после закрытия. Он также заявил, что «каждый сам выбирает свой путь», и подчеркнул, что мужчину выгнали «только 10 минут назад, он не мог так быстро замерзнуть». Как пишет Znak.com, в ту ночь было приблизительно минус 11 — минус 15 градусов, а также дул северный ветер. Воронов и его приятели проводили мужчину до круглосуточного бистро, где дождались с ним скорую помощь.

В службе поддержки «Макдоналдс» в Viber сообщили, что по инструкции сотрудники «не имеют права пускать посторонних в то время, когда зал не работает». В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области Znak.com подтвердили, что такой вызов поступал, но не уточнили, какие травмы получил мужчина.

Ранее сообщалось, что в Заиграевском районе Бурятии пьяный родственник оставил трехлетнюю девочку на дороге, и она всю ночь просидела в сугробе. Утром ребенка на обочине трассы Заиграево — Улан-Удэ обнаружил прохожий. Ребенка доставили в больницу с обморожением.

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