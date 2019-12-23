Суд оправдал россиянина за выброшенного из окна младенца

Североуральский городской суд Свердловской области оправдал местного жителя, который обвиняется в покушении на убийство: он выбросил младенца из окна. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщает РИА Новости.

Местный житель был оправдан ввиду отсутствия состава преступления. Прокуратура и законный представитель подали апелляцию на приговор.

Следствием установлено, что инцидент произошел 6 июня. Пьяный мужчина выбросил четырехмесячного сына своей знакомой из окна первого этажа, ее в этот момент не было дома. Однако ребенка успел поймать прохожий, который оказался рядом с местом происшествия.

22 ноября сообщалось , что во Владивостоке местная жительница выкинула новорожденного из окна восьмого этажа жилого дома, ребенок погиб. По версии следствия, женщина умышленно выбросила ребенка в окно. Младенец упал с высоты 30 метров и умер от полученных травм.

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