Турист потрогал женщину-офицера за ягодицу и пошел под суд

Ирландского туриста обвинили в сексуальных домогательствах после того, как он схватил двух полицейских за ягодицы. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел, когда 26-летний мужчина выпивал в баре отеля Coogee Bay Hotel в Сиднее, Австралия. После 11 вечера в заведение зашли сотрудники правоохранительных органов, чтобы осмотреть его, и тогда турист начал приставать к женщине-офицеру. Затем, по словам очевидцев, ирландец потрогал за ягодицу и другого полицейского, мужского пола. За это нарушителя арестовали и доставили в местный полицейский участок. Там ему предъявили обвинение в сексуальных домогательствах и нападении на офицеров при исполнении.

Отмечается, что он предстал перед судом 22 декабря, однако результаты слушания еще не оглашены.

В декабре пассажирку поезда, следовавшего из Лондона в небольшой город Питси, Англия, арестовали за сексуальные домогательства и нарушение порядка. Как рассказали в транспортной полиции Великобритании, 24-летняя девушка начала приставать к двум мужчинам в ночном поезде. Кроме того, она кричала на попутчиков и ударила одного из них.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!