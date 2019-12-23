Грузинский вор в законе Каха Руставский останется в Европе пожизненно

Грузинский криминальный авторитет Каха Руставский (Кахабер Шушанашвили) на всю жизнь останется в Европе. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщает информационное агентство «Прайм Крайм».

Суд французского города Экс-ан-Прованс приговорил Каху Руставского к пожизненному заключению за заказ убийства вора в законе Владимира Джанашии по прозвищу Ладо в 2010 году.

На момент приговора Руставский уже находился в тюрьме — в 2016 году испанский суд приговорил его к 20 годам и 11 месяцам тюрьмы, которые сократили до 15 лет и 3 месяцев. В июне 2018 года суд французского города Нанси приговорил его еще к 10 годам за руководство организованной преступной группировкой из тюрьмы.

Кроме того, на скамье подсудимых с Руставским оказались еще трое выходцев из Грузии, обвиняемых в пособничестве в организации убийства. Двое из них получили шесть и семь лет тюрьмы, а один, виновный во владении поддельными документами, был приговорен к условному сроку и освобожден в зале суда.

Руставский не признает свою вину и отрицает принадлежность к ворам в законе. При этом старший брат Кахи Руставского Лаша Шушанашвили (Лаша Руставский) считается лидером всей грузинской мафии в Европе. С 2018 года Лаша находится в греческой тюрьме.

20 декабря сообщалось, что бежавший от российских правоохранительных органов в Эстонию вор в законе Виктор Жаринов, известный как Цезарь, был пойман и возвращен в Россию. Криминальный авторитет был задержан в Таллине и передан российским правоохранительным органам. Его этапируют в Нижний Новгород.

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