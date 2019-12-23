Скандал с отмыванием денег из России вынудил Европу усилить борьбу с коррупцией

Власти стран Евросоюза стали гораздо тщательнее бороться с коррупцией и одним из ее главных проявлений — отмыванием денег, пишет Bloomberg. Поводом стали скандалы с участием европейских банков, которых обвиняли в махинациях с деньгами клиентов в том числе из России.

Самые строгие меры принимают правительства и центробанки прибалтийских стран: Латвии, Эстонии и Литвы, пишет издание. Именно их филиалы европейских банков, таких как британского Revolt и датского Danske Bank, обвинялись в игнорировании норм безопасности, чем пользовались недобросовестные клиенты.

В результате в 2019 году в Эстонии лицензий лишились GFC Good Finance Company AS (контролировал более половины национального банковского рынка) и AS Talveaed. Главная претензия заключалась в несоблюдении правила «знай своего клиента», предписывающего кредитным организациям максимально подробно проверять документы при открытии счетов.

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Центробанк Литвы в свою очередь оштрафовал платежную компанию Mister Tango UAB. Нарушение в сфере противодействия отмыванию денег стало для нее третьим за последние четыре года.

Власти Латвии пока не прибегали к наказаниям, но за последнее время несколько раз выражали обеспокоенность из-за возможного мошенничества со стороны клиентов местных банков.

В 2018 году правоохранительные органы Эстонии начали расследование в отношении местного филиала Danske Bank. По данным полиции, через него с 2011 по 2016 годы было отмыто около 200 миллиардов евро. Большая часть денег принадлежала клиентам из России, Азербайджана и Молдавии. В феврале 2019-го банк объявил о закрытии филиалов в России и странах Балтии.

В 2016 году власти США и Великобритании заподозрили немецкий Deutsche Bank в осуществлении «зеркальных сделок» в пользу клиентов из России. За их счет в российском филиале покупались определенные ценные бумаги, которые в дальнейшем продавались в лондонском подразделении. Такие сделки не считаются нелегальными, однако, по мнению некоторых регуляторов, в том числе российского ЦБ, способствуют выводу капитала за границу. В итоге банк был оштрафован Вашингтоном на 425 миллионов долларов.

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