Раскрыт дизайн iPhone 12

В сети раскрыли дизайн iPhone и создали макет будущего смартфона Apple на основе утечек. Видео с прототипом опубликовал японский ресурс Macotakara, известный своими утечками на тему Apple-гаджетов.

Инсайдерам удалось достать чертежи корпуса будущего iPhone и напечатать его на 3D-принтере. Эксперты считают, что предполагаемый iPhone 12 в плане дизайна не будет радикально отличаться от актуальных смартфонов Apple. Однако округлые боковые рамки, используемые в дизайне iPhone 11, заменят на ровные и более строгие торцы. По мнению специалистов, таким образом производитель может отдать дань памяти iPhone 4, одному из своих самых удачных смартфонов.

Эксперты также обратили внимание на магнитный коннектор, который может быть добавлен для взаимодействия со стилусом. На данный момент похожий интерфейс встречается у планшетов линейки iPad Pro. В остальных деталях новый iPhone сохранит преемственность — вырез под Face ID, тройная камера, разъем Lightning.

Презентация следующего поколения iPhone должна пройти в сентябре 2020 года. Однако уже в первом квартале года компания представит iPhone 9, наследника популярного iPhone SE.

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