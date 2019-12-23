Профстандарт для преподавателей российских вузов отменят

Профессиональный стандарт для преподавателей вузов в России отменят. Об этом сообщила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, передает газета «Известия».

Рукавишникова высказала мнение, что стандарт негативно отразился на привычной схеме формирования учебной нагрузки большинства педагогов. В частности, они не могли полноценно преподавать по программам бакалавриата, а специалитет и магистратура были и вовсе недоступны для них. Право работать без ограничений было только у доцентов.

Из-за сложившейся ситуации многие вузы назначали доцентами людей, которые не имели ученой степени — так называемых «холодных» доцентов. Однако такое положение дел демотивировало преподавателей вуза в достижении реального роста научно-педагогического статуса.

«Норма будет отменена. И это на самом деле абсолютно логичное решение, при котором в любом вузе страны в учебном процессе со студентами смогут полноценно работать не только преподаватели со степенью, но и педагоги-практики», — рассказала Рукавишникова.

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