Украинцы назвали событие года

Каждый пятый украинец считает событием года возобновление переговоров об урегулировании конфликта в Донбассе в рамках саммита в «нормандском формате», который состоялся 9 декабря в Париже. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской социологической группой «Рейтинг».

Социологи отмечают, 48 процентов опрошенных назвали событием 2019 года обмен заключенными между Москвой и Киевом по формуле «35 на 35», состоявшийся 7 сентября. Еще 44 процента респондентов считают главным событием выборы президента Украины.

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Наряду с этим 15 процентов украинцев включают в число важнейших событий выборы в Верховную Раду, 13 процентов — выход сборной Украины в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2020 года, каждый десятый — укрепление курса гривны.

Также украинцы назвали политиков 2019 года. Более 47 процентов считают таковым победившего в этом году на президентских выборах Владимира Зеленского. Сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, спикера Рады Дмитрия Разумкова и лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко политиками года назвали от 8 до 10 процентов опрошенных.

Меньшее число опрошенных, от 5 до 7 процентов, считают политиками года бывшего президента Украины Петра Порошенко, главу политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука и бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана.

Опрос проводился в период с 13 по 17 декабря. В нем приняли участие 2,5 тысячи украинцев. Ошибка репрезентативности исследования — не более 2 процентов.

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