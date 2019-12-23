Спасение побывавшего в пасти акулы серфера попало на видео

dailymail.co.uk

В прибрежных водах американского штата Калифорния спасли побывавшего в пасти акулы 37-летнего серфера. Спасение попало на видео и заинтересовало таблоид Daily Mail.

По данным издания, инцидент произошел в субботу, 21 декабря, вблизи острова Санта Роза. Мужчина, чье имя не уточняется, занимался серфингом, когда на него напала акула. Хищник укусил его за ногу.

Оказавшийся рядом друг затащил его на борт судна, наложил на его рану жгут и вызвал службу спасения Coast Guard.

Спасатели на вертолете доставили раненого в аэропорт ближайшего города Санта-Барбара. Там ему оказали необходимую медпомощь. Вечером того же дня его состояние оценили как стабильное. Команда Coast Guard подчеркнула, что серфер побывал в крайне опасной ситуации.

На данный момент власти идентифицируют личность пострадавшего. Вид нападавшей акулы неизвестен.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!