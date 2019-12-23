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Водителям рассказали о способах остановить автомобиль при отказе тормозов

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Эксперт издания рассказал «АвтоВзгляд» Ефим Розкин рассказал автомобилистам о том, как остановить автомобиль при отказе тормозной системы.

В первую очередь, при обнаружении проблемы следует сориентироваться на местности для выбора способа остановки машины, а также включить аварийную сигнализацию. При этом не стоит пытаться заглушить мотор, отмечает эксперт.

После этого надо прокачать тормоза несколько раз, а после зажать педаль, чтобы создать минимальное давление в системе. Благодаря этому работающий контур прижмет колодки к тормозным дискам, и ход автомобиля замедлится. Вместе с этим надо попытаться уйти на дорогу с менее интенсивным движением, подъем или поле.

Кроме того, замедлиться при отказе тормозов можно с помощью понижения передачи, маневрирования в стороны или контактного торможения с отбойником, сугробами, лесом или кустами. Также можно использовать ручной тормоз, однако затягивать его следует как можно более плавно.

Ранее водителям объяснили главные ошибки при прогреве автомобиля зимой. В частности, не стоит поливать замерзшее стекло снаружи горячей водой, незамерзайкой, а также следует выключить дворники.

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