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Россиянам пообещали повысить зарплаты

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Около 67 процентов работодателей пообещали повысить зарплаты сотрудникам в 2020 году. Об этом говорится в поступившем в редакцию «Ленты.ру» исследовании рынка труда, которое провела международная рекрутинговая компания Hays.

Около 63 процентов работодателей повысят зарплаты работникам на 5-10 процентов. Еще четыре процента увеличат заработные платы сотрудников на 10-20 процентов. Треть работодателей (32 процента) оставят зарплаты на прежнем уровне. Только один процент компаний заявили, что в 2020 году урежут оплату труда работникам.

В 2019 году зарплаты повысили около 74 процентов опрошенных работодателей. Из них большинство (около 67,8 процента) подняли уровень оплаты труда на 5-10 процентов. На 11-20 процентов зарплаты выросли только у россиян, работающих в 6,2 процента компаний.

Около 56 процентов компаний в текущем году увеличили штат, у 28 процентов работодателей число сотрудников осталось на прежнем уровне, 16 процентов провели сокращения.

Ранее в декабре россияне назвали минимальный уровень зарплаты, который они считают справедливым. По мнению большинства (35 процентов) опрошенных, она должна быть не меньше 50 тысяч рублей. 31 процент считает справедливым минимальный доход в размере 40-50 тысяч рублей, 20 процентов считают приемлемым доход в 30-40 тысяч рублей, десять процентов — доход в 21-30 тысяч.

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