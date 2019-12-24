Подсчитан средний перевод гастарбайтера на родину

Средняя сумма, которую отправляют российские трудовые мигранты на родину через платежные системы, составила по итогам трех кварталов 2019 года 422 доллара. Об этом говорится в исследовании компании FinExpertiza, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Отмечается, что за последние три года средняя сумма перевода из России остается достаточно стабильной, как и сумма переводов в СНГ. В то же время, средняя сумма из России в страны дальнего зарубежья сократилась на 20 процентов.

Если в страны СНГ мигранты отправляют в среднем по 377 долларов, то в дальнее зарубежье (например, Вьетнам, Турцию, Израиль) — гораздо более крупные суммы: средний перевод составляет 775 долларов.

Также FinExpertiza подсчитала средний денежный перевод в страны, откуда в Россию поступает наибольшее число трудовых мигрантов. Так, в среднем из России отправляли: в Узбекистан — 418 долларов, в Таджикистан — 195 долларов, в Украину — 182 доллара, в Китай — 1920 долларов, в Киргизию — 536 долларов.

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