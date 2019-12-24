Павильон «Нефть» на ВДНХ представил новый подход к знакомству с отраслью

Павильон №25 «Нефть» на ВДНХ, открывшийся недавно после масштабной реставрации, проведенной при поддержке «Лукойла», посетили журналисты федеральных и зарубежных СМИ, которые пишут о достижениях российской нефтяной отрасли. Этот павильон, ранее называвшийся «Нефтяная промышленность», в течение полувека рассказывал гостям о добыче, транспортировке и переработке черного золота. Однако использование современных технологий позволило кардинально изменить подход к представлению широкой публике истории и специфики нефтяной отрасли. Сложнейшие конструктивные, инженерные, интерактивные и мультимедийные решения, использованные в реставрации павильона, не только погружают его гостей в уникальную среду, но и приглашают к активному взаимодействию с ней, в чем на собственном опыте и убедились журналисты.

На сегодняшний день павильон «Нефть» можно назвать единственным в истории современной России мультимедийным научно-популярным проектом, посвященным влиянию нефтяной промышленности на жизнь современного человека, истории российской нефти, развитию технологий и самых современных тенденций в науке. Здесь впервые в рамках одной экспозиции показаны все процессы вертикально-интегрированной нефтяной компании, с каждым из которых можно поэтапно познакомиться, следуя по маршруту посещения.

Уникальный научно-популярный контент павильона создан на основе собранного и переработанного исторического, технологического и научного материала. Над проектом работало более 30 действующих экспертов компании «Лукойл» в области исследований, добычи и переработки нефти, а также ряд приглашенных экспертов, что позволяет гарантировать надежность и достоверность представляемой информации.

«Это интерактивный мультимедийный павильон, и он уникален, таких в мире нет. Потому что в основном те учреждения, которые рассказывают о нефти, это музеи. Их около десятка в мире. Известный музей в Ставангере, например, в Норвегии. Мы принципиально ушли от этого формата, — рассказал начальник департамента общественных связей «Лукойла» Глеб Овсянников. — В музее часто встретишь надписи — руками не трогать. У нас все наоборот. Можно и нужно трогать руками, крутить вентили, активно принимать участие в процессе бурения, каротажа, дизайне месторождения, других процессах, которыми наполнен этот павильон. Основа нашей концепции — технологии. Мы смотрим в будущее, хотя и истории вопроса здесь отведено большое внимание, но главное — будущее. Здесь вы встретите и голографический театр, и тачскрины, и интерактивные предметы — все, чтобы заинтересовать неискушенных посетителей и детей».

Павильон состоит из четырех тематических залов. В них размещено 70 инсталляций, среди которых: 30 мультимедийных интерактивных инсталляций на основе светодиодных, проекционных и голографических технологий, инсталляций с виртуальной и дополненной реальностью и других, 20 статичных графических информационных модулей и многое другое.

К примеру, инсталляция «Мультимедийный лифт» (Зал «Технологии») позволяет посетителям отправиться в виртуальное путешествие по пути нефти с момента исследований к процессу бурения и добычи и до получения нефтепродукта на НПЗ. Контент виртуальной кабины создан с помощью 3D-моделирования, что погружает посетителя в пространство дополненной реальности.

Инсталляция «Машина времени» (Зал «История») представляет пять ключевых вех российской нефтяной промышленности. Гости познакомятся с чиновником Берг-коллегии и узнают о первом нефтяной промысле на реке Ухте. Далее от чиновника горного ведомства узнают о значении бакинских промыслов, генеральный директор нефтяной промышленности расскажет о принятии решения освоения Западной Сибири. Затем предстоит знакомство с условиями работы в этом суровом регионе от первопроходца Западной Сибири, а также с одной из самых перспективных нефтяных профессий на сегодняшний день – мастером по добыче нефти и газа морской нефтяной платформы.

С помощью тренажера-симулятора «Опыт будущего» (Зал «История») можно попробовать себя в различных «нефтяных» профессиях и самостоятельно с помощью пульта управления виртуальной кабины применяемых машин и технических средств выполнить миссию — доставить нефть на экспорт, пройдя процесс от добычи нефти до транспортировки.

Кроме того, посетителям предлагается 20 игровых приложений, викторины, тесты, более 150 уникальных анимационных фильмов, более 100 художественных произведений — фильмов, иллюстраций и графики для тематических информационных и декоративных модулей.

Также гостей ждет многофункциональный зал, который трансформируется в зону для проведения учебных занятий и просмотра научно-образовательного кино.