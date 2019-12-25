В Кремле прокомментировали призыв сотрудника ФБК на службу на Новую Землю

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с якобы незаконным призывом в армию сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова. Об этом сообщает Telegram-канал RT в среду, 25 декабря.

Песков отметил, что не владеет информацией о том, уклонялся ли Шаведдинов от призыва. Если уклонялся и был призван, то «все сделано в строгом соответствии с законодательством», подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что Руслан Шаведдинов принудительно был направлен для прохождения службы в армии по призыву на архипелаг Новая Земля в Архангельской области. Основатель ФБК Алексей Навальный написал в Twitter, что Шаведдинова похитили, а также сравнил службу в армии с тюремным механизмом.

Как заявил в комментарии ТАСС заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев, сотрудник ФБК попал в армию законно. Он уточнил, что место службы было выбрано с учетом медицинской карты призывника.

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